Росія посилила антишпигунську діяльність у стилі часів «холодної війни» - газета
07:56, 20 травня 2013Спорт
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Протягом останніх місяців Росія, судячи з усього, посилила свою шпигунську і антишпигунську діяльність у стилі часів «холодної війни», пише газета The New York Times.
Перука Фогла опинилася в центрі насмішок / Фото: ФСБ
Як приклад видання наводить нещодавні інциденти з Райаном Фоглом і Томасом Файєрстоуном. Повною мірою масштаб цих операцій незрозумілий, і невідомо, чи пов'язані справи зазначених осіб, вказується в статті.
У свою чергу, The Daily Mail коментує від'їзд ймовірного агента ЦРУ Фогла з Москви. Як підкреслюється в замітці, над американським «шпигуном» встигли посміятися і в Росії, і на Заході, в першу чергу через перуку, яка була на Фоглі під час арешту. Крім того, автори матеріалу, як і багато їхніх західних колеги до цього, звернули увагу читачів на те, що ФСБ відразу зробила інформацію про затримання Фогля публічною.
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