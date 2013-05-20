Блохіну соромно повертатися в Київ

«Такого неподобства я, звичайно, не пам'ятаю. Думаю, треба вживати якісь кардинальні заходи, щоб якість команди покращилася. Сьогодні ми зробили стільки помилок ... Два пенальті, два вилучення. Навіть не знаю, що казати ... Можу тільки вибачитися перед нашими вболівальниками. Звичайно, те, що ми сьогодні влаштували на футбольному полі - це неподобство. Хоча, залишившись вдесятьох, команда спробувала показати хоч якийсь характер », - сказав Блохін в ефірі телеканалу Футбол.

За словами наставника «біло-синіх», після гри в Сімферополі йому соромно повертатися в Київ, пишеDynamo.kiev.ua

«Коли програли Металісту, я сказав, що ми повинні стежити за собою, а не за суперником. Навіть з огляду на те, що ми сьогодні влаштували, важко було припускати, що Металіст програє Дніпру. Завжди потрібно сподіватися на себе. Але оргвисновки після закінчення сезону повинні відбутися. Бо таке неподобство і таку безвольність на футбольному полі з боку деяких футболістів терпіти просто неможливо.

І зараз я не знаю, як повертатися до Києва. Вони-то, може, повернуться, а мені там жити! Мені зараз не хочеться дивитися в очі киянам. Тому що мені соромно за таке київське Динамо. Я не знімаю з себе відповідальності, але гравці повинні відповідати рівню київського Динамо і відповідати за свою гру. Тренер відповідає за результат, а футболісти повинні відповідати за свою гру», - підкреслив Блохін.

Нагадаємо, що київське Динамо в матчі 29-го туру Прем'єр-ліги поступилося Таврії з рахунком 2:3 і втратило шанси на виступ у Лізі чемпіонів.