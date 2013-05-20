Чемпіонат світу з хокею виграли шведи

Фінальний матч, що пройшов у неділю у Стокгольмі, завершився перемогою господарів льоду з рахунком 5:1 (2:1, 0:0, 3:0). Рахунок на 6-й хвилині відкрили швейцарці, що грали у фіналі світової першості вперше з 1935 року. Відзначився Роман Жозі. Потім шведам вдалося вразити ворота суперника п'ять разів: забивали Ерік Густафссон (9-та хвилина), Хенрік Седін (12, 57), Симон Яльмарссон (48) і Луї Ерікссон (56), повідомляє РІА Новости.

Шведська збірна стала чемпіоном світу вдев'яте в своїй історії і вперше з 2006 року. Востаннє команда, яка приймала світову першість, здобувала на ньому перемогу в 1986 році. Швейцарці завоювали для своєї країни друге срібло і десяту медаль в цілому.