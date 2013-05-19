Металіст здобув путівку в Лігу Чемпіонів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матчі в Харкові та Сімферополі мали величезне значення в боротьбі за друге-третє місця в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. До цього туру «Металіст» випереджав «Динамо» на 3 очки.

Події в харківському матчі на початку гри розвивалися стрімко. Вже на 2-й хвилині Євген Селезньов відкрив рахунок у матчі. Джаба Канкава намагався пробити здалеку, але вийшов пас на Е.Селезньова, балансуючого на межі офсайду. Той отримав м'яч, трохи просунувся вперед і з-під ноги захисника пробив низом у дальній кут - 0:1. Втім, харків'яни швидко відповіли. Через 7 хвилин Марко Девіч відгукнувся на довгу діагональну передачу зліва, обіграв захисника і пробив низом повз воротаря - 1:1. Після бурхливого початку пішла гра нервів, у якій більш вдалими виявилися харків'яни. На 67-й хвилині Марко Девіч зробив дубль. Крістіан Вільягра пасом зі своєї половини поля вивів гравця збірної України один на один з воротарем, який вирішив вийти з воріт. Девіч на швидкості обіграв його і закотив м'яч у порожні ворота - 2:1.

У паралельному матчі в Сімферополі подій було набагато більше. На 4-й хвилині Сергій Назаренко реалізував пенальті і вивів «Таврію» вперед, 1:0. Киянам знадобилося більше часу для того щоб забити свій перший гол, ніж харків'янам, але й вони зуміли зрівняти результат. На 27-й хвилині Браун Ідейє забив гол - 1:1.

Багато в чому визначальним в цьому матчі стало вилучення воротаря «Динамо» Максима Коваля на самому початку другого тайму. Денис Бойко, який його замінив, по-справжньому увійти в гру так і не зміг. На 51-й хвилині Махач Гаджиєв з пенальті забив другий гол, а на 68-й воротар «Динамо» пропустив ще раз. У цьому моменті відзначився Марко Не. Кияни зуміли відіграти один гол, коли на 76-й хвилині відзначився Андрій Ярмоленко, але більшого їм зробити так і не вдалося - 3:2. Варто відзначити, що другий тайм був відзначений грубою грою з обох сторін. Суддя показав дев'ять жовтих і дві червоні картки. На останній хвилині гри з поля був вилучений ще один гравець «Динамо» Сергій Сидорчук.

В інших матчах сьогоднішнього дня чемпіон України донецький «Шахтар» несподівано зіграв внічию а Запоріжжя з аутсайдером турніру «Металургом» - 3:3, донецький «Металург» обіграв одеський «Чорноморець» - 2:0, а маріупольський «Іллічівець» поступився луганській «Зорі »- 1:2.

Таким чином, за тур до закінчення змагань різниця між «Металістом» і «Динамо» становить 6 очок і харків'яни достроково забезпечили собі друге місце в турнірній таблиці і путівку в Лігу Чемпіонів.