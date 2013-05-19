Металіст сьогодні може поставити крапку в інтризі навколо єврокубків
17:44, 19 травня 2013Спорт
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Вже сьогодні в українському футболі може зникнути інтрига в питанні представництва в Лізі чемпіонів.
Металіст приймає Дніпро
Харківський «Металіст» може за тур до завершення змагання в українській прем’єр-лізі гарантувати собі другу позицію, яка дає можливість стартувати в кваліфікації головного клубного турніру Європи, - повідомляє Радіо Свобода.
Для цього підопічним Мирона Маркевича треба в центральному матчі 29-го туру перемогти на своєму полі принципових суперників з дніпропетровського «Дніпра» і сподіватися, що київське «Динамо» втратить очки у Сімферополі проти «Таврії».
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