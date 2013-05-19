Бекхем хоче працювати в ПСЖ

Девід Бекхем, який оголосив днями про завершення футбольної кар'єри, вирішив працювати в «Парі Сен-Жермен».

Про це, як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на портал Goal.com, спортсмен заявив 18 травня після свого останнього матчу.

«Декілька місяців я відпочиватиму разом із сім'єю. У будь-якому разі я залишуся в Парижі. Я хочу бути частиною «ПСЖ» в тій чи іншій якості», - сказав Бекхем журналістам і додав, що вважає французьку столицю найгарнішим містом у світі.

Свою заяву спортсмен зробив після гри «ПСЖ» проти «Бреста», яка закінчилося з рахунком 3:1 на користь паризького клубу. Цей матч Бекхем провів як капітана. На 82-ій хвилині його замінили і футболіст залишив поле під аплодисменти уболівальників. Як відзначає портал, дорогою до роздягальні спортсмен плакав.

38-річний Бекхем оголосив, що залишає великий спорт 16 травня. Свою кар'єру британський футболіст почав у 1992 році в «Манчестер Юнайтед». Після цього він встиг пограти також за мадридський «Реал», «Мілан» і «Лос-Анджелес Гелексі». Бекхем шість разів вигравав чемпіонат Англії. Також він ставав чемпіоном Іспанії і Франції.