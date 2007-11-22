Капітан збірної Англії після програшу втратив дар мови

Капітан збірної Англії Джон Террі заявив, що гравці і тренери команди повинні "розділити відповідальність" за непотрапляння на Чемпіонат Європи.

"Всі ми - гравці - жахливо розчаровані тим, що сталося, - сказав Террі. - Відігравши два м`ячі, ми були такі близькі до досягнення потрібного результату. Ми всі приймаємо на себе відповідальність".

"Багато чого можна пригадати, озирнувшись на пройдений шлях. Це велике розчарування для нас самих, наших сімей, уболівальників і всіх людей в Англії".

"Чемпіонату Європи бракуватиме збірної Англії. На якусь мить я просто втратив дар мови. Не можу навіть пояснити, що ми відчували в роздягальні".

Террі розповів, що команда підтримує Стіва Макларена, і заявив, що зараз не час для необачних рішень. "Стів Макларен користується повною нашою підтримкою, - сказав капітан англійців. - Було дуже здорово з ним працювати, нам це дуже подобалося, і ми всі несемо відповідальність за те, що сталося".

"Справа не тільки в Стівові, справа і в гравцях. Є такі, хто випадає з гри і не добивається результату. Тому не можна все валити на Стіва, вся збірна Англії несе повну відповідальність".

Офіційний сайт "ФК Челсі"