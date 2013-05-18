Українські легкоатлети завоювали дві медалі на етапі «Діамантової ліги»

Як передає кореспондент УНІАН, найбільші надії на успіх в збірній України покладали на стрибуна у висоту Богдана Бондаренка, який тиждень тому виграв перший етап змагань в катарській Дохе.

Цікаво, що наш спортсмен міг і зовсім не поїхати до Шанхая через проблем з відкриттям китайської візи. Але на щастя, віза була одержана вчасно і Богдан зміг скласти відмінну конкуренцію в секторі для стрибків у висоту. За перемогу точилася боротьба тільки між ним і катарцем Мутазом Баршимом. У результаті золота нагорода дісталася катарцеві через меншу кількість використаних спроб на висоті 2,33. Третє місце в цій дисципліні посів китайський спортсмен Гуовей Жан з результатом 2, 27.

Другу медаль дня для України в потрійному стрибку серед жінок завоювала Ольга Саладуха. Вона програла тільки Кетрін Ібаргуен з Колумбії, яка, до речі, також була на одну сходинку вище, ніж українка на Олімпіаді в Лондоні, коли Саладуха удостоїлася бронзи.

Свій кращий результат українка показала з першої ж спроби – 14,43, а ось у колумбійки перехопити лідерство вийшло тільки в третьому підході – 14,69.

Ще одна представниця України Ганна Княжева не показала ніякого результату, тричі заступивши. До фінальної частини змагань вона допущена не була.

Серед інших переможців етапу в Китаї варто відзначити росіянку Олену Ісинбаєву, яка в стрибках з жердиною показала результат 4,70, одразу на 10 см випередивши найближчу суперницю американку Мері Саксер.