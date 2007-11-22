УЄФА наполягає на демонтажі торгового центру перед ”Олімпійським”

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС підкреслює, що УЄФА підтвердила свою позицію щодо неможливості проведення на НСК «Олімпійський» фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтовано торговий-розважальний комплекс «Троїцький» перед стадіоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що 20 листопада звернувся особисто з листом до Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з проханням роз`яснити додатково українській стороні можливість проведення фіналу Євро-2012 на «Олімпійському». При цьому Г.СУРКІС підкреслив, що 12 вересня 2007 року ФФУ отримала лист УЄФА, в якому чітко зазначено, що якщо не буде демонтовано торговий центр, неможливо вести мову не тільки про проведення фінального турніру Євро-2012, а й попереднього змагання Кубка світу ФІФА 2010 року. Оскільки цей стадіон не відповідає вимогам безпеки для проведення спортивних заходів такого рівня. У той же час Г.СУРКІС підкреслив, що представник фірми «Юджин», яка займається цим будівництвом, активно поширює в ЗМІ інформацію про те, що УЄФА нібито не заперечує проти добудови торгового центру, про що нібито вони були спеціально проінформовані. «Таким чином, за твердженням забудовника їхній об`єкт зовсім не загрожує безпечній евакуації глядачів із стадіону і його будівництво можна безперешкодно завершити», - сказав Г.СУРКІС, зазначивши, що така пропагандистська компанія розгорнена на сторінках багатьох ЗМІ.

У той же час президент Федерації футболу зазначив, що одержав відповідь від М.ПЛАТІНІ, де сказано: «у зв`язку з рядом статей, нещодавно опублікованих в українській пресі щодо НСК «Олімпійський» у Києві, відчуваю, що зобов`язаний внести ясність до відновлення істини в цьому питанні – позиція УЄФА чітко обумовлена в моєму листі від 12 вересня 2007 року за результатами оцінки експертів ФІФА і УЄФА і залишається незмінною».

Г.СУРКІС нагадав, що згідно з висновками експертів через будови перед стадіоном його місткість буде зменшена більш ніж на 50%.