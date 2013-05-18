ЧС з хокею 2014 року, на який претендував Донецьк, відбудеться в Сеулі

У п'ятницю там були затверджені країни і міста, в яких пройдуть матчі чемпіонатів світу-2014 у різних дивізіонах, а також ЧС-2017 в елітному дивізіоні. Турнір у другому за значущістю Дивізіоні 1А, на який претендував український Донецьк, пройде у Південній Кореї.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею, турнір за участі шести збірних - Австрія, Словенія, Угорщина, Японія, Південна Корея і Україна - відбудеться у квітні 2014 року в Сеулі. Точні дати проведення змагань стануть відомі пізніше.

Щодо ЧС-2017 серед найсильніших збірних світу, то він відбудеться у двох країнах – Німеччині і Франції. Змагання прийматимуть Париж і Кельн.

Також сьогодні стало відомо, що турнір у Дивізіоні 1В пройде у Каунасі (Литва), змагання Дивізіону 2А - у Белграді і Нові-Саду (Сербія), Дивізіону 2В - в Депортіво (Іспанія) і Дивізіоні 3 - у Люксембурзі.

Крім того, були ухвалені рішення про місце проведення змагань молодших вікових категорій. Юніорська збірна України (U-20) зіграє матчі турніру в дивізіоні 1В у Великій Британії, а молодіжна команда (U-18), що також виступає в Дивізіоні 1В, - в Угорщині.

Чемпіонат світу в елітному дивізіоні наступного року пройде Мінську (Білорусь), таке рішення було ухвалене ще чотири роки тому.

Головним же турніром хокейного сезону 2013/2014 стане олімпійський турнір, який пройде з 7 по 23 лютого в Сочі (Росія), про що також було відомо заздалегідь.

Як повідомляв УНІАН, рішення про участь у конкурсі на проведення ЧС в Донецьку було ухвалене президентом Федерації хокею України Анатолієм Брезвіним після успішного проведення аналогічного турніру серед команд дивізіону 2А у квітні нинішнього року. Чиновники IIHF відзначали високий рівень проведення змагань у Донецьку. Збірна України цього року свій турнір виграла, і підвищилася в класі, потрапивши до Дивізіону 1А.