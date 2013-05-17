Бій Кличко-Повєткін відбудеться 5 жовтня у Москві
22:13, 17 травня 2013Спорт
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Боксерський поєдинок між чемпіоном світу за версіями IBF, WBO і WBA українцем Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією WBA росіянином Олександром Повєткіним відбудеться 5 жовтня в Москві.
Володимир Кличко битиметься на території суперника
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив промоутер російського спортсмена Володимир Хрюнов.
Сьогодні в московському «Крокус сіті хол» Повєткін у третьому раунді нокаутував польського боксера Анджея Вавжика, зберігши титул чемпіона світу за версією WBA.
«Москва, 5 жовтня», - сказав Хрюнов, відповідаючи на запитання про поєдинок з Кличком-молодшим.
Сьогодні на боксерському вечорі в Москві був присутній чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBS) в суперважкій вазі Віталій Кличко.
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