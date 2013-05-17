Бій Кличко-Повєткін відбудеться 5 жовтня у Москві

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив промоутер російського спортсмена Володимир Хрюнов.

Сьогодні в московському «Крокус сіті хол» Повєткін у третьому раунді нокаутував польського боксера Анджея Вавжика, зберігши титул чемпіона світу за версією WBA.

«Москва, 5 жовтня», - сказав Хрюнов, відповідаючи на запитання про поєдинок з Кличком-молодшим.

Сьогодні на боксерському вечорі в Москві був присутній чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBS) в суперважкій вазі Віталій Кличко.