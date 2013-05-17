Повєткін виграв бій у Вавжика і битиметься з Кличком
21:52, 17 травня 2013Спорт
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Російський боксер Олександр Повєткін в третьому раунді виграв бій у поляка Анджея Вавжика, нокаутувавши суперника незадовго до того, як повинен був пролунати гонг на перерву.
Повєткін у третьому раунді виграв бій у поляка
Як повідомляє кореспондент УНІАН, росіянин протягом усього короткого бою мав повну перевагу, двічі до нокауту пославши суперника в нокдаун. Тим часом, напередодні поєдинку фахівці та аналітики прогнозували, що бій для російського спортсмена буде важким і тривалим. Але, росіянин переконливо довів, що на даний момент А. Вавжик йому не рівня.
Таким чином, А. Повєткін провів останній обов'язковий бій перед зустріччю з чемпіоном світу за трьома версіями українцем Володимиром Кличком.
Як повідомляв УНІАН, права на цей бій виграв російський промоутер Володимир Хрюнов. Відразу після закінчення бою Повєткін - Вавжиком він оголосив про те, що бій росіянина та українця відбудеться в Москві 5 жовтня.
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