Повєткін виграв бій у Вавжика і битиметься з Кличком

Як повідомляє кореспондент УНІАН, росіянин протягом усього короткого бою мав повну перевагу, двічі до нокауту пославши суперника в нокдаун. Тим часом, напередодні поєдинку фахівці та аналітики прогнозували, що бій для російського спортсмена буде важким і тривалим. Але, росіянин переконливо довів, що на даний момент А. Вавжик йому не рівня.

Таким чином, А. Повєткін провів останній обов'язковий бій перед зустріччю з чемпіоном світу за трьома версіями українцем Володимиром Кличком.

Як повідомляв УНІАН, права на цей бій виграв російський промоутер Володимир Хрюнов. Відразу після закінчення бою Повєткін - Вавжиком він оголосив про те, що бій росіянина та українця відбудеться в Москві 5 жовтня.