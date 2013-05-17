Янукович привітав шахіста Моїсеєнка з перемогою на чемпіонаті Європи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.

«Ви продемонстрували найкращий результат на європейській першості та подарували радість численним уболівальникам. Цей успіх засвідчив високий рівень Вашої підготовки і майстерності», - йдеться у вітанні Президента.

Янукович побажав шахісту щастя, міцного здоров'я та нових звершень в ім'я України.