Янукович привітав шахіста Моїсеєнка з перемогою на чемпіонаті Європи
19:47, 17 травня 2013Спорт
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Президент України Віктор Янукович привітав Олександра Моїсеєнка з перемогою на чемпіонаті Європи з шахів, що проходив у місті Легниці (Республіка Польща).
Олександр Моїсеєнко / Фото: chess.ugrasport.com
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.
«Ви продемонстрували найкращий результат на європейській першості та подарували радість численним уболівальникам. Цей успіх засвідчив високий рівень Вашої підготовки і майстерності», - йдеться у вітанні Президента.
Янукович побажав шахісту щастя, міцного здоров'я та нових звершень в ім'я України.
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