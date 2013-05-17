УЄФА зменшив покарання для київського «Динамо»

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ), 14 травня відбувся розгляд апеляції українського клубу на рішення контрольно-дисциплінарного органу УЄФА, згідно з яким клуб був покараний за дискримінаційну поведінку його уболівальників на матчах УЄФА.

Апеляція ФК «Динамо» була задоволена частково.

Апеляційний орган УЄФА зменшив рішення КДО від 21 березня про проведення двох матчів ФК «Динамо» (Київ) на власному полі в клубних змаганнях УЄФА (другий матч – умовно, впродовж випробувального періоду в три роки) за «закритими дверима».

Таким чином, ФК «Динамо» (Київ) наказано провести без глядачів один домашній матч клубних змагань УЄФА і, відповідно, скасована умовна санкція щодо другого матчу.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня ФК «Динамо» одержав повідомлення про рішення контрольно-дисциплінарного органу УЄФА, ухвалене 21 березня 2013 року.

У повідомленні йшлося про зафіксовані офіційними спостерігачами організації FARE (Футбол проти расизму в Європі) і УЄФА прояви расистської поведінки з боку окремих глядачів у двох матчах турнірів УЄФА сезону 2012/13. За це клуб зобов'язали провести два наступні матчі клубних змагань УЄФА без глядачів.