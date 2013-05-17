Український гросмейстер став чемпіоном Європи
13:22, 17 травня 2013Спорт
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Харківський гросмейстер Олександр Моїсеєнко став переможцем Чемпіонату Європи з шахів серед чоловіків.
Моїсеєнко став чемпіоном Європи / Фото: chess.ugrasport.com
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, чемпіонат Європи з шахів серед чоловіків завершився вчора, 16 травня, у польському місті Легниці.
Після 11-го заключного туру десять учасників набрали по 8 очок і місця розподілялися за додатковими показниками – переможцем став харків’янин, вихованець шахового клубу «Юридична академія» Олександр Моїсеєнко.
Друге та третє місця посіли відповідно росіяни Євген Алексєєв і Євген Романов.
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