Український гросмейстер став чемпіоном Європи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, чемпіонат Європи з шахів серед чоловіків завершився вчора, 16 травня, у польському місті Легниці.

Після 11-го заключного туру десять учасників набрали по 8 очок і місця розподілялися за додатковими показниками – переможцем став харків’янин, вихованець шахового клубу «Юридична академія» Олександр Моїсеєнко.

Друге та третє місця посіли відповідно росіяни Євген Алексєєв і Євген Романов.