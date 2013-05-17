Коноплянка потрапив до вісімки найкращих молодих гравців Ліги Європи

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, вісімку вибирали з числа гравців, що найяскравіше проявили себе. Крім українця до неї увійшли: Рауль Бобаділья ("Янг Бойз", Швейцарія), Александар Драговіч ("Базель", Швейцарія), Віктор Моузес ("Челсі", Англія), Мохамед Салах ("Базель", Швейцарія), Едуардо Сальвіо ("Бенфіка", Португалія), Саліх Учан ("Фенербахче", Туреччина) і Йєлле Воссен ("Генк", Бельгія).

Відзначаючи успіх Коноплянки, представники УЄФА наголошують: "Про талант гравця збірної України зайвий раз розповідати не доводиться. Уродженець Кіровограда давно вже вважається одним з найобдарованіших футболістів Східної Європи, що він наочно продемонстрував у матчах за "Дніпро". Улюбленою зброєю Коноплянки є потужні залпи з дистанції, що повною мірою зазнали на собі гравці голландського ПСВ".

Як повідомляв УНІАН, турнір Ліги Європи завершився фінальним матчем в Амстердамі, який пройшов 15 травня. У ньому лондонський "Челсі" обіграв лісабонську "Бенфіку" - 2:1, ставши одночасно володарем двох трофеїв - Ліги чемпіонів (виграв у сезоні 2011/2012) і Ліги Європи. Щоправда, новий володар головного трофея Європи стане відомий вже 25 травня, коли на лондонському стадіоні "Уемблі" відбудеться фінал нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.