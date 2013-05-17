Коноплянка потрапив до вісімки найкращих молодих гравців Ліги Європи
УЄФА сьогодні назвав вісімку найкращих молодих гравців за підсумками Ліги Європи УЄФА, що завершилася. До списку найкращих потрапив гравець дніпропетровського "Дніпра" Євген Коноплянка.
Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, вісімку вибирали з числа гравців, що найяскравіше проявили себе. Крім українця до неї увійшли: Рауль Бобаділья ("Янг Бойз", Швейцарія), Александар Драговіч ("Базель", Швейцарія), Віктор Моузес ("Челсі", Англія), Мохамед Салах ("Базель", Швейцарія), Едуардо Сальвіо ("Бенфіка", Португалія), Саліх Учан ("Фенербахче", Туреччина) і Йєлле Воссен ("Генк", Бельгія).
Відзначаючи успіх Коноплянки, представники УЄФА наголошують: "Про талант гравця збірної України зайвий раз розповідати не доводиться. Уродженець Кіровограда давно вже вважається одним з найобдарованіших футболістів Східної Європи, що він наочно продемонстрував у матчах за "Дніпро". Улюбленою зброєю Коноплянки є потужні залпи з дистанції, що повною мірою зазнали на собі гравці голландського ПСВ".
Як повідомляв УНІАН, турнір Ліги Європи завершився фінальним матчем в Амстердамі, який пройшов 15 травня. У ньому лондонський "Челсі" обіграв лісабонську "Бенфіку" - 2:1, ставши одночасно володарем двох трофеїв - Ліги чемпіонів (виграв у сезоні 2011/2012) і Ліги Європи. Щоправда, новий володар головного трофея Європи стане відомий вже 25 травня, коли на лондонському стадіоні "Уемблі" відбудеться фінал нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.