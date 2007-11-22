Стіва Макларена звільнили з поста головного тренера збірної Англії

У четвер 22 листопада головний тренер збірної Англії Стів Макларен був звільнений зі свого поста рішенням Асоціації футболу Англії (FA). Про відставку було оголошено через 11 годин після поразки англійців від Хорватії (2:3), в результаті якого вони не потрапили у фінальний турнір чемпіонату Європи 2008 року.

Лента.ру