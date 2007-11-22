Стіва Макларена звільнили з поста головного тренера збірної Англії
11:18, 22 листопада 2007
Спорт
1000
Через 11 годин після поразки
|Стів Макларен. Фото AP
У четвер 22 листопада головний тренер збірної Англії Стів Макларен був звільнений зі свого поста рішенням Асоціації футболу Англії (FA). Про відставку було оголошено через 11 годин після поразки англійців від Хорватії (2:3), в результаті якого вони не потрапили у фінальний турнір чемпіонату Європи 2008 року.
Лента.ру
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter