Українець Долгополов програв кращому тенісистові світу
15:47, 16 травня 2013Спорт
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23-а ракетка світу і кращий гравець України Олександр Долгополов вибув з боротьби на престижному турнірі серії «Мастерс» Асоціації тенісистів-професіоналів у Римі.
Олександр Долгополов вибув з боротьби / Фото: rezonans.in.ua
Як повідомляє офіційний сайт турніру, сьогодні киянин у двох партіях поступився першому номеру світового рейтингу сербові Новаку Джоковичу – 1:6, 4:6.
Таким чином, рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 3:0 на користь Джоковича.
Серб став першим чвертьфіналістом турніру. Його суперник визначиться в зустрічі Кевіна Андерсона з ПАР і чеха Томаша Бердиха.
Як повідомляв УНІАН, змагання в Римі продовжаться до 19 травня.
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