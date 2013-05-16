Українець Долгополов програв кращому тенісистові світу

Як повідомляє офіційний сайт турніру, сьогодні киянин у двох партіях поступився першому номеру світового рейтингу сербові Новаку Джоковичу – 1:6, 4:6.

Таким чином, рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 3:0 на користь Джоковича.

Серб став першим чвертьфіналістом турніру. Його суперник визначиться в зустрічі Кевіна Андерсона з ПАР і чеха Томаша Бердиха.

Як повідомляв УНІАН, змагання в Римі продовжаться до 19 травня.