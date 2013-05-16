Президента Української федерації гімнастики відправили у відставку

Президента Української федерації гімнастики Сергія Душина відправлено у відставку.

Як сьогодні повідомила УНІАН президент Федерації гімнастики України (ФГУ займається лише художньою гімнастикою) Альбіна Дерюгіна, 14 травня на позачерговому засіданні виконкому УФГ, яке зібрала ініціативна група у складі 9 членів виконкому, Душину як президенту федерації було висловлено недовіру. Таким чином, він не має права виконувати обов'язки президента УФГ і всі його подальші рішення будуть нелегітимними, сказала Дерюгіна. За її словами, також усунено від виконання своїх обов'язків віце-президента УФГ олімпійського чемпіона Валерія Гончарова. Тимчасово виконуючим обов'язки президента Української федерації гімнастики призначено Володимира Юр‘єва, в.о. першого віце-президента став Ігор Коробчинський.

Нагадаємо, раніше віце-президент ФГУ Ірина Дерюгіна заявила, що Душин, якого було обрано президентом УФГ 16 лютого 2013 року, «узурпував владу і своїми діями завдав художній гімнастиці нашої країни величезної моральної шкоди. З подачі Душина було анульовано усі заявки на участь української національної збірної у міжнародних змаганнях, зокрема у чемпіонаті світу, який проходитиме в Києві».