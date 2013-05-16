ПСЖ готовий запропонувати 100 мільйонів євро за Кріштіану Роналду

Керівництво французького клубу "Парі Сен-Жермен" готове запропонувати 100 мільйонів євро за футболіста мадридського "Реала" Кріштіану Роналду. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє ИТАР-ТАСС.

У той же час парижани готові відпустити головного тренера команди італійця Карло Анчелотті. Саме "королівський" клуб мав намір придбати цього фахівця. Таким чином, обидві сторони будуть зацікавлені в переговорах.

На думку власників ПСЖ, "Реал", можливо, буде готовий продати свою головну "зірку" заради придбання Анчелотті.