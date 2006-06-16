Кум Андрія Шевченка очолив італійський ”Мілан”

Колишній прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ знову обраний президентом «Мілана», повідомила у четвер прес-служба цього футбольного клубу.

Як повідомляє «Спорт-Експрес», С.БЕРЛУСКОНІ був президентом клубу з 1986 по 2004 рік, а потім був вимушений подати у відставку у зв`язку з роботою в уряді країни. З тих пір посада президента «Мілана» залишалася вакантною: клубом керував віце-президент Адріано ГАЛЛІАНІ. У квітні партія С.БЕРЛУСКОНІ програла парламентські вибори, після чого він оголосив, що має намір повернутися до «Мілана».

Як відомо, Сильвіо Берлусконі - хрещений батько сина українського футболіста Андрія Шевченка.