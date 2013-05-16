Віталій Кличко зібрався до Москви

Як написав у Twitter віце-президент Федерації боксу Росії, бізнесмен Андрій Рябінський, "Віталій Кличко сьогодні підтвердив, що буде присутній на нашому боксі 17 травня у Крокус Сіті".

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Москві відбудеться боксерський вечір, головними поєдинками якого стануть бої Олександр Повєткін - Анджей Вавжик і Денис Лебедєв - Гільєрмо Джонс. Крім того, цього вечора визначиться доля осіннього бою Олександр Повєткін - Володимир Кличко, який також має відбутися у Москві. Попередньої домовленості про проведення бою росіянина з Кличком-молодшим вже досягнуто. Проте для того, щоб цей бій став реальністю, Повєткіну необхідно перемогти поляка Вавжика.