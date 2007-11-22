Блохін: критикували всі кому не ліньки

Головний тренер збірної України Олег Блохін залишився задоволений грою своєї команди проти французів в останньому матчі відбіркового раунду Євро-2008. На післяматчевій прес-конференції Блохін похвалив гравців, дорікнув журналістам і сказав декілька слів про своє майбутнє.

«Останні декілька днів особисто для мене видалися дуже дивними. Мене критикували всі кому не ліньки. В принципі, коли я був гравцем, мене критикували і більше, проте все одно відчувати такий тиск не дуже приємно. Адже різниця в чому? Гравця можуть критикувати скільки завгодно, але його звільнити не можуть. А ось тренера – запросто», - сказав тренер.

Олег Блохін відзначив, що команда нарешті виконала його вимоги до гри: «Що стосується сьогоднішнього поєдинку, то гра вийшла хорошою. У другому таймі наша команда грала дуже непогано, і я думаю, що ми повинні були б вигравати цей поєдинок. Впродовж усього матчу, мабуть, за винятком перших хвилин, ми добре контролювали м`яч. Не просто давали поперечні передачі, і віддавали м`яч назад, а робили передачі вперед. Це якраз те, чого я і вимагав від хлопців вже дуже довгий час».

«З негативних моментів відзначу те, що ми в черговий раз привезли собі два голи. Знову наші суперники одержали велику перевагу після наших грубих помилок в обороні».

«Нас багато критикували в пресі за те, що ми не уміємо грати без мотивації. Скажіть, сьогодні у наших хлопців була мотивація? Адже журналісти називали цю гру, мало не товариською! Проте хлопці показали, що у нас є команда. Ми продемонстрували хорошу гру».

«Тепер продовжуватимемо працювати і далі в цьому ж напрямі. Що ж до мого майбутнього в збірній, то воно поки не обговорювалося», - сказав Блохін.

Football.ua