ЧС-2014: Футболіста збірної Степаненка дискваліфікували на два матчі

Степаненко був вилучений наприкінці попереднього матчу кваліфікаційної кампанії, який збірна України зіграла з командою Молдови 26 березня, за брутальний фол проти молдаванина Віталія Бордіяна.

У рішенні Дисциплінарного комітету ФІФА дії українського гравця оцінено як «серйозний акт грубої гри», покаранням за що й стали два матчі дискваліфікації. Дія дискваліфікації розповсюджується на зустрічі Чорногорія - Україна (7 червня) та Україна - Сан-Марино (6 вересня).

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Крім цього, гравця збірної зобов’язано заплатити штраф у розмірі 5 тис. швейцарських франків плюс 1 тис. у цій же валюті як компенсацію витрат, пов’язаних з проведенням розгляду даної справи.