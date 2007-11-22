Розподіл учасників Євро-2008 по ”кошиках”

Збірні Росії, Франції, Туреччини та Польщі не зіграють одна з одною на стадії групового турніру чемпіонату Європи з футболу. Ці команди потрапили в один кошик для жеребкування фінальної частини Євро-2008, яка відбудеться 2 грудня в Люцерні, передає BBC News.

Збірна Хорватії потрапила в другий кошик з чемпіоном світу Італією, Чехією і Швецією.

Перший кошик склали господарі європейської першості - збірні Австрії і Швейцарії, а також діючий чемпіон Європи Греція та збірна Нідерландів.

У третьому кошику опинилися команди Німеччини, Румунії, Португалії і Іспанії.