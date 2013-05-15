Українські боксери очолили рейтинг WSB

У двох із них переможцями стали боксери "Українських отаманів" Василь Ломаченко і Олександр Усик.

Як повідомляється на офіційному сайті WSB, обидва спортсмени провели цього сезону по 6 боїв і жодного разу не пішли з рингу переможеними. Більш того, обидва виграли свої поєдинки у фінальній серії матчів проти "Астани".

Ще в двох вагових категоріях Дмитро Митрофанов і Олександр Гвоздик зайняли другі місця. Митрофанов виграв 6 своїх боїв цього сезону, при одному програші. Що стосується Гвоздика, то він провів 5 боїв і всі виграв, тоді як лідер рейтингу Яміл Перальта (Argentina Condors) провів 7 боїв, кожний з яких зумів довести до переможного кінця.

Як повідомляв УНІАН, змагання Всесвітньої серії боксу нинішнього сезону завершилися 11 травня, коли у фіналі "Отамани" програли "Астані". Фінал супроводжувався скандалом через украй необ'єктивне суддівство, в результаті якого постраждала українська команда.