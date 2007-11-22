Результати відбірного раунду Чемпіонату Європи з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився відбірний раунд Чемпіонату Європи з футболу (24 листопада буде дограний перенесений матч Сербія - Казахстан).

Група A. Вірменія - Казахстан 0:1 (Остапенко 64), Азербайджан - Бельгія 0:1 (Пьєроні 53), Сербія - Польща 2:2 (Муравські 28, Матусяк 47 - Жигич 69, Лазович 71), Португалія - Фінляндія 0:0

Португалія, відстоявши свої ворота, одержала 27-е очко і стала другим (після Польщі) фіналістом групи.

Група B. Грузія - Литва 0:2 (Кшанавічюс 52, Калонас 90+6), Італія - Фарерські острови 3:1 (Беньямінсен 11 автогол, Тоні 36, Кьєлліні 41 - Якобсен 83), Україна - Франція 2:2 (Воронін 14, Шевченко 46 - Анрі 20, Гову 34)

У цієї групи лідери - Італія і Франція - визначилися раніше.

Група C. Туреччина - Боснія-Герцеговина 1:0 (Кахведжі 43), Мальта - Норвегія 1:4 (Міфсуд 53 - Іверсен 25, 28 пен., 45, Педерсен 75), Угорщина - Греція 1:2 (Бужаки 7 - Вонцак 22 автогол, Басінас 59 пен.)

За другу путівку до групового туру заочно боролися Туреччина та Норвегія. Обидві команди виграли, але у Туреччини було на очко більше - вона і проходить до подальшого розіграшу.

Група D. Кіпр - Чехія 0:2 (Пуділ 11, Коллер 74), Німеччина - Уельс 0:0, Сан-Маріно - Словаччина 0:5 (Міхалик 42, Голошко 51, Гамшик 53, Чех 57, 83)

До групового турніру ще раніше пройшли Чехія і Німеччина.

Група E. Ізраїль - Македонія 1:0 (Барда 35), Андорра - Росія 0:1 (Сичов 39), Англія - Хорватія 2:3 (Лемпард 56 пен., Крауч 65 - Кранчар 8, Оліч 14, Петрич 77)

Хорватія, не віддавши очок англійцям, провела до групового турніру збірну Росії. А Англія - за бортом!..

Група F. Іспанія - Північна Ірландія 1:0 (Хаві 52), Данія - Ісландія 3:0 (Беннтнер 34, Томассон 44, Каленберг 59), Швеція - Латвія 2:1 (Альбек 1, Келлстрем 57 - Лайзанс 26)

До групового турніру проходять Іспанія і Швеція.

Група G. Румунія - Албанія 6:1 (Діке 22, 73 пен., Тамаш 53, Нікулає 64, 66, Маріка 71 пен. - Капллані 65), Словенія - Болгарія 0:2 (Георгієв 81, Бербатов 84), Білорусь - Нідерланди 2:1 (Булига 49, Коритько 65 - ван дер Ваарт 89).

"Фіналісти" цієї групи - Румунія і Голландія - визначилися ще до сьогоднішнього туру.

У фінальній стадії зіграють 16 команд - по 7 збірних, що зайняли в своїх групах перші і другі місця, плюс Швейцарія і Австрія на правах господарів турніру. 16 учасників фінальної стадії будуть поділено на чотири групи (A, B, C і D) по чотири команди. Жеребкування, за планом УЕФА, має відбутися 2 грудня.

До списку сіяних потраплять збірні господарів турніру, діючі чемпіони Європи за умови їх виходу у фінальну стадію, а також одна або дві збірні з найвищими коефіцієнтами за наслідками відбірного турніру ЧС-2006 і/або кваліфікаційного раунду ЧЄ-2006/08. Решта збірних будуть розподілені по групах за допомогою жеребкування, виходячи зі своїх коефіцієнтів.

Матчі в групах пройдуть за такою системою: кожна команда один раз зіграє з кожною із збірних, представлених в її групі. За перемогу нараховуватиметься три очки, за нічию - одне, а поразка не принесе жодного очка. Розклад групового етапу буде визначений пізніше, але два завершальні матчі в кожній групі починатимуться в один і той же час.