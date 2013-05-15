Сьогодні визначиться переможець Ліги Європи

У фіналі Ліги Європи зіграють все ще чинний переможець Ліги чемпіонів англійський «Челсі» і португальська «Бенфіка».

Спортивні аналітики вважають, що «Челсі» з мінімальним рахунком обіграє лісабонську «Бенфіку», пише Дзеркало тижня.

Коефіцієнт на перемогу лондонців у турнірі - 1,67, шанси португальців букмекери оцінюють з показником 2,2. Те, що матч завершиться в основний час і при цьому переможе англійська команда, аналітики котирують з досить середньою ймовірністю - 2,30. Перемога «Бенфіки» - 3,20, а нічия вважається ще менш вірогідною - 3,30.

При цьому букмекери припускають, що в матчі не буде забито багато м'ячів.

Для «Челсі» цей фінал стане шостим єврокубковим вирішальним поєдинком: у 1971 і 1998 роках лондонський клуб грав за Кубок УЄФА (попереднику Ліги Європи) і перемагав у цьому турнірі. «Бенфіка» - більш титулований на міжнародному рівні клуб: шість фіналів і лише один у Кубку УЄФА. У 1983 лісабонці піднімали над головою цей трофей.

Наступного ж тижня лондонці складуть повноваження найкращого футбольного клубу Старого світу. 25 травня у фіналі Ліги чемпіонів зіграють німецькі «Баварія» і «Боруссія» з Дортмунда, - зазначає Радіо Свобода.