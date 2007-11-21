Українська збірна відкрила рахунок у матчі проти Франції

На 14-й хвилині матчу відбірного раунду Чемпіонату Європи з футболу в групі B між збірними України та Франції гол забив Андрій Воронін... Ударом з лінії штрафної в нижній, правий від воротаря кут.

Але вже за шість хвилин Тьєррі Анрі, пройшовши центром, відновив рівновагу ударом в той-таки нижній, правий від воротаря кут. 1:1.

Гол Гову на 34-й хвилині став результатом контратаки. Після паса з центру Гову опинився за спиною всієї лінії захисту і забив без перешкод м`яким обвідним ударом під дальню штангу. 1:2.

Одразу по перерві, на 46-й хвилині Ващук навісив до штрафної, Шевченко головою спрямував м`яч під перекладину. 2:2.