Українська збірна відкрила рахунок у матчі проти Франції
21:45, 21 листопада 2007Спорт
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Втратила перевагу, потім знову відновила
|Андрій Шевченко. Фото Reuters
Але вже за шість хвилин Тьєррі Анрі, пройшовши центром, відновив рівновагу ударом в той-таки нижній, правий від воротаря кут. 1:1.
Гол Гову на 34-й хвилині став результатом контратаки. Після паса з центру Гову опинився за спиною всієї лінії захисту і забив без перешкод м`яким обвідним ударом під дальню штангу. 1:2.
Одразу по перерві, на 46-й хвилині Ващук навісив до штрафної, Шевченко головою спрямував м`яч під перекладину. 2:2.
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