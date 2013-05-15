НОК України приєднався до Брайтонської декларації

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК, 14 травня президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка підписав Брайтонську декларацію «Жінки та спорт», тим самим засвідчивши, що НОК підтримує і дотримуватиметься задекларованих ініціатив.

Церемонія підписання відбулась за участю виконавчого директора НОК Наталії Коваленко, голови Комісії НОК України «Жінки та спорт» Олени Говорової та членів комісії.

Головна мета декларації полягає у розвитку спортивної культури, що дозволило б максимально ефективно залучати жінок в усі аспекти спортивної діяльності.

«Слід відзначити, що Національний олімпійський комітет України вже активно йде по цьому шляху. І в НОК України жінки займають провідне місце. А тому підпис, який я сьогодні поставив під цією декларацією, - знак солідарності і заклик до всіх дотримуватись гендерних принципів», - наголосив Бубка.

У прес-службі НОК нагадали, що статистика олімпійських медалей говорить про те, що саме жінки завойовують близько 60% від загальної кількості наших олімпійських нагород.

Наступного року у Фінляндії планується проведення Всесвітнього форуму жінок спорту, в якому братиме участь українська делегація.