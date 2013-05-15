ХК "Донбас" витрачає на зарплату 22 млн. доларів

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Донецьку заявив президент ХК «Донбас» Борис Колесніков.

За його словами, такий зарплатний бюджет був у клубу в минулому сезоні.

«Якщо йдеться виключно про зарплату, то ця цифра близька до істини. Але є ще податки, технічні витрати, витрати на молодіжну команду та інше», - зазначив він.

При цьому Колесніков додав, що бюджет клубу на майбутній сезон буде прорахований до 20 серпня: «Я відповім на це запитання приблизно 20 серпня, коли остаточно буде сформовано команду, щоб все було зрозуміло. Зараз йде формування команди МХЛ», - наголосив президент клубу.

За словами Колеснікова, держава повинна допомагати розвитку хокею в Україні, будуючи інфраструктурні об'єкти: десять льодових ковзанок на рік.

«Якщо в Україні сьогодні 4 тисячі хокеїстів, а в країні населення 46 мільйонів, то це дуже мало. Якщо ми будемо будувати десять ковзанок на рік, від 200 до 400 місць, то це буде єдина і дуже важлива допомога держави. Держава може допомогти тільки створенням інфраструктури для дітей. Все інше - це проблеми професійних клубів», - зазначив Колесніков.

Він додав, що Україна увійде в велику вісімку світового хокею, якщо в країні через 10-12 років буде 40 тисяч хокеїстів.

Як повідомляв УНІАН, ХК "Донбас" - єдиний представник України в хокейній лізі Східної Європи. Команда дебютувала в КХЛ в сезоні 2012/13, але не зуміла потрапити до плей-оф змагань, зайнявши підсумкове 9-те місце в турнірній таблиці Західної конференції. У минулому сезоні у команди не було свого представника в Молодіжній хокейній лізі. З нового сезону "Донбас" буде представлений двома командами - і в КХЛ, і в МХЛ.