Колишній гравець київського "Динамо" очолив команду в Хорватії

Це рішення оприлюднив президент клубу Славен Жужул, повідомляє офіційний сайт ФК "Спліт".

«Перш за все, хочу сказати, що для мене це величезне щастя стати тренером такої команди, - заявив після призначення Сабліч. - У мене є нагромаджений досвід роботи з хорошими тренерами, який я намагатимуся передати своїм гравцям. Цей клуб дав мені можливість розвиватися, як тренеру, і я почуваюся зобов'язаним допомогти команді цього сезону. Наше головне завдання - потрапити у євро кубки, і ми повністю зосереджені на двох іграх чемпіонату, що залишилися».

На даний момент «Спліт» посідає у турнірній таблиці третє місце, яке дає право виступати у розиграші Ліги Європи наступного сезону. Для того, щоб зберегти за собою це місце, команді Сабліча в останніх двох турах необхідно обігравати "Істру" і "Задар".