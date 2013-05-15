Колишній гравець київського "Динамо" очолив команду в Хорватії
Сезон у чемпіонаті Хорватії ФК "Спліт" завершить під керівництвом колишнього гравця київського "Динамо" і збірної Хорватії Горана Сабліча.
Це рішення оприлюднив президент клубу Славен Жужул, повідомляє офіційний сайт ФК "Спліт".
«Перш за все, хочу сказати, що для мене це величезне щастя стати тренером такої команди, - заявив після призначення Сабліч. - У мене є нагромаджений досвід роботи з хорошими тренерами, який я намагатимуся передати своїм гравцям. Цей клуб дав мені можливість розвиватися, як тренеру, і я почуваюся зобов'язаним допомогти команді цього сезону. Наше головне завдання - потрапити у євро кубки, і ми повністю зосереджені на двох іграх чемпіонату, що залишилися».
На даний момент «Спліт» посідає у турнірній таблиці третє місце, яке дає право виступати у розиграші Ліги Європи наступного сезону. Для того, щоб зберегти за собою це місце, команді Сабліча в останніх двох турах необхідно обігравати "Істру" і "Задар".