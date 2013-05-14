Визначилися суперники збірної України з хокею на ЧС-2014

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею (IIHF), у Швеції та Фінляндії сьогодні завершується груповий етап чемпіонату світу з хокею, за підсумками якого визначилися команди, що вибувають із тор-дивізіону в Дивізіон 1А, де виступають українські хокеїсти. Ними стали збірні Австрії та Словенії.

У турнірі найсильніших збірних світу 16 команд були спочатку поділені на дві групи по вісім колективів. Команди, що зайняли останні місця в групах, наступного року виступатимуть у другому за значущістю дивізіоні змагань.

Обидва аутсайдери до останнього туру претендували на те, щоб залишитися в елітному дивізіоні. Для цього австрійцям у своїй групі необхідно було обіграти росіян, а словенцям - канадців. І, що найцікавіше, фаворити світового хокею, що заздалегідь гарантували собі місце в плей-офф, грали не в повну силу, даючи привід для можливої сенсації. Проте, росіяни в третьому періоді заграли серйозно й розгромили суперника з рахунком 8:4, а канадці свою нелегку перемогу над Словенією здобули в овертаймі - 4:3.

Таким чином, ці команди Австрії та Словенії приєдналися до збірних України, Угорщини, Японії та Південної Кореї. Чемпіонат світу-2014 у Дивізіоні 1А відбудеться в квітні. Місце проведення турніру буде вибрано протягом тижня на конгресі IIHF.

Як повідомляв УНІАН, одним із кандидатів на проведення чемпіонату світу з хокею 2014 року є Донецьк.