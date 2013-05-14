Українська велосипедистка виграла етап Кубка світу в Китаї

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українська спортсменка подолала дистанцію між Шанхаєм і Чунміном за 3 години 04 хвилини і 17 секунд. Рябченко на 12 секунд випередила основну групу переслідувачів. Друге місце у цій гонці посіла Джорджія Бронзіні з Італії, третє - голландка Емі Пітерс.

Після китайського етапу Кубка світу Рябченко займає шосте місце у загальному заліку змагань. На її рахунку 75 балів і вона лише одним очком поступається Анні ван ден Брегген з Голландії. Разом з тим, четвірка найсильніших у загальному заліку змагань значно випереджає українку і голландку. Очолює список лідерів Кубка світу голландка Маріан Восс, на рахунку якої 249 балів.