Українська велосипедистка виграла етап Кубка світу в Китаї
02:13, 14 травня 2013Спорт
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У китайському Чунміні завершився етап Кубка світу з велоспорту серед жінок. Класичну одноденну гонку виграла українка Тетяна Рябченко.
Як повідомляє офіційний сайт змагань, українська спортсменка подолала дистанцію між Шанхаєм і Чунміном за 3 години 04 хвилини і 17 секунд. Рябченко на 12 секунд випередила основну групу переслідувачів. Друге місце у цій гонці посіла Джорджія Бронзіні з Італії, третє - голландка Емі Пітерс.
Після китайського етапу Кубка світу Рябченко займає шосте місце у загальному заліку змагань. На її рахунку 75 балів і вона лише одним очком поступається Анні ван ден Брегген з Голландії. Разом з тим, четвірка найсильніших у загальному заліку змагань значно випереджає українку і голландку. Очолює список лідерів Кубка світу голландка Маріан Восс, на рахунку якої 249 балів.
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