На футбольному полі помер арбітр
23:39, 13 травня 2013Спорт
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Під Полтавою в селі Тахтаулове на футбольному полі під час матчу на кубок Полтавського району помер арбітр Олександр Горностаєв.
Як повідомили УНІАН в обласній федерації футболу, трагедія відбулася 11 травня за 10 хвилин до кінця матчу. Горностаєв несподівано впав на газон. Його відразу ж відвезли до лікарні, проте лікарі констатували зупинку серця.
Горностаєву було 54 роки. Серед його тренерських досягнень - участь у підготовці капітана «Дніпра», гравця національної збірної Руслана Ротаня.
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