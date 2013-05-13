На футбольному полі помер арбітр

Як повідомили УНІАН в обласній федерації футболу, трагедія відбулася 11 травня за 10 хвилин до кінця матчу. Горностаєв несподівано впав на газон. Його відразу ж відвезли до лікарні, проте лікарі констатували зупинку серця.

Горностаєву було 54 роки. Серед його тренерських досягнень - участь у підготовці капітана «Дніпра», гравця національної збірної Руслана Ротаня.