Металіст ввів "дрес-код" на матч проти Дніпра

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

Харківський клуб просить власників квитків та абонементів в парні сектори прийти на стадіон у верхньому одязі темно-синього кольору. Власників квитків у непарні сектори – в одязі жовтого кольору (допускається золотий).

«Переконливо просимо вас підтримати цю ініціативу і разом створити в чаші стадіону неповторну і яскраву атмосферу свята і в черговий раз довести, що харківські вболівальники - найкращі», - йдеться в повідомленні клубу.

Водночас у прес-службі ФК «Металіст» уточнили, що за наявності квитка і дотриманні Правил поведінки на стадіоні вболівальники будуть допущені на матч і в одязі іншого кольору.