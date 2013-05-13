Металіст ввів "дрес-код" на матч проти Дніпра
22:54, 13 травня 2013Спорт
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На матчі «Металіст» - «Дніпро», який відбудеться 19 травня о 18.30 на стадіоні в Харкові, вводиться "дрес-код".
Стадіон "Металіст"
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».
Харківський клуб просить власників квитків та абонементів в парні сектори прийти на стадіон у верхньому одязі темно-синього кольору. Власників квитків у непарні сектори – в одязі жовтого кольору (допускається золотий).
«Переконливо просимо вас підтримати цю ініціативу і разом створити в чаші стадіону неповторну і яскраву атмосферу свята і в черговий раз довести, що харківські вболівальники - найкращі», - йдеться в повідомленні клубу.
Водночас у прес-службі ФК «Металіст» уточнили, що за наявності квитка і дотриманні Правил поведінки на стадіоні вболівальники будуть допущені на матч і в одязі іншого кольору.
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