Фінальний матч Кубка України з футболу пройде не в Києві
14:26, 21 листопада 2007Спорт
817
Рішення ухвалив виконавчий комітет ФФУ
Фінальний матч поточного розіграшу Кубка України з футболу пройде 7 травня 2008 року на харківському стадіоні «Металіст».
Як повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ, відповідне рішення вчора ухвалив виконавчий комітет Федерації футболу України.
ФФУ пропонує обласній держадміністрації та місцевій федерації футболу (ХОФФ) створити оргкомітет, а координацію роботи між ним і відповідними службами ФФУ покладено на першого віце-президента ФФУ Сергія СТОРОЖЕНКА та голову ХОФФ Володимира БАБАЄВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter