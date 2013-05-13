Українці вибороли чотири нагороди на етапі Гран-прі зі стрибків у воду

Як повідомляє офіційний сайт змагань, поза конкуренцією на цьому турнірі були представники збірної Китаю, які виграли змагання у всіх восьми дисциплінах.

Українці вибороли по дві медалі у перший і другий день змагань. У стрибках з 10-метрової вишки Олександр Бондар зайняв третє місце, показавши результат 507,5 бала. Він поступився Янькуань Жану з Китаю (521) і Девіду Боудіа зі США (518,6). У синхронних стрибках із 3-метрового трампліну Ілля Кваша і Олексій Пригоров зайняли друге місце - 428,37 бала. У переможців Хе Чао і Шихінь Лі - 430,38 бала.

У жіночих змаганнях бронзову медаль в індивідуальних стрибках з вишки завоювала Юлія Прокопчук (346,15). Вище за неї опинилися Лян Цзі (392,80) і Хуан Сяохай (268,55). А в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну Ганна Письменська і Олена Федорова з результатом 293,7 бала поступилися тільки Чжан Цзюнь і Цю Ліін (311,4).

Наступний етап Гран-прі зі стрибків у воду відбудеться 16-19 травня в Сан-Хуані (Пуерто-Ріко).