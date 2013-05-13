Українці вибороли чотири нагороди на етапі Гран-прі зі стрибків у воду

14:54, 13 травня 2013
Спорт
381

У Форт-Лодердейлі (США) завершився четвертий етап Гран-прі зі стрибків у воду, на якому українські стрибуни завоювали чотири нагороди.

Ілля Кваша та Олексій Пригоров синхронно стрибнули на

Як повідомляє офіційний сайт змагань, поза конкуренцією на цьому турнірі були представники збірної Китаю, які виграли змагання у всіх восьми дисциплінах.

Українці вибороли по дві медалі у перший і другий день змагань. У стрибках з 10-метрової вишки Олександр Бондар зайняв третє місце, показавши результат 507,5 бала. Він поступився Янькуань Жану з Китаю (521) і Девіду Боудіа зі США (518,6). У синхронних стрибках із 3-метрового трампліну Ілля Кваша і Олексій Пригоров зайняли друге місце - 428,37 бала. У переможців Хе Чао і Шихінь Лі - 430,38 бала.

У жіночих змаганнях бронзову медаль в індивідуальних стрибках з вишки завоювала Юлія Прокопчук (346,15). Вище за неї опинилися Лян Цзі (392,80) і Хуан Сяохай (268,55). А в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну Ганна Письменська і Олена Федорова з результатом 293,7 бала поступилися тільки Чжан Цзюнь і Цю Ліін (311,4).

Наступний етап Гран-прі зі стрибків у воду відбудеться 16-19 травня в Сан-Хуані (Пуерто-Ріко).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter