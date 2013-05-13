Футболісти і тренери Динамо задекларували 80 млн грн доходів

Футболісти і тренери одного з провідних футбольних клубів України - «Динамо» (Київ) задекларували 80,2 млн. грн доходів, одержаних у 2012 році, а обсяг податку на доходи, який необхідно сплатити до 1 серпня, становить 13,7 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

За даними відомства, половина обов'язкових податкових платежів – 6,3 млн. грн - вже перераховано до бюджету.

За інформацією податківців, торік футболісти і тренери «Динамо» задекларували 65 млн. грн доходів, а сплатили до бюджету 10,7 млн. грн податків на доходи фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, одержаних фізичними особами в 2012 році. Завершилася подача декларацій 1 травня. При цьому працівники органів влади, що перебувають на державній службі, були зобов'язані подати декларації до 1 квітня 2013 року.

Станом на кінець квітня, в рамках кампанії з декларування доходів за 2012 рік жителі Києва задекларували 7,2 млрд грн доходів, одержавши при цьому податкову знижку в розмірі 16,4 млн. грн.