У ”чорний список” Лужного потрапила половина складу Динамо

Олег Лужний вже третій тиждень виконує обов`язки наставника "Динамо".

Екс-капітан збірної України в бесіді з кореспондентом "Бліку" розповів про те, що зараз відбувається в тренерському штабі киян: "Йожеф Йожефович виписався з лікарні і зараз проходить курс реабілітації. Ми з ним зідзвонюємося і зберегли хороші стосунки".

Заяву президента клубу Ігоря Суркіса про те, що в зимове міжсезоння у клубі буде велика чистка, в.о. головного тренера прокоментував так:

"Про функціонерів я говорити не можу - це не моя компетенція: А ось що стосується команди... Можу констатувати, що в "Динамо" зараз грають немало гравців, які просто не відповідають рівню команди. Це чудово усвідомлює і керівництво клубу, тому кадрової революції не уникнути".

Олег Лужний відзначив, що готовий взяти активну участь у цій "революції" і зізнався, що у нього вже є "чорний список":

"Я готовий працювати в "Динамо". Але тут дуже багато що залежатиме від того, чи довірять мені і надалі очолювати команду. Скажу відверто, у мене вже є так званий "чорний список" футболістів, які, на мою думку, не відповідають вимогам "Динамо".

Це практично половина нинішнього складу. Називати імен я не буду - мені ще працювати з гравцями в матчах чемпіонату України і групового турніру Ліги чемпіонів", що залишилися до зимової паузи, - заявив Лужний.