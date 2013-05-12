Тимощук від душі привітав тренера Баварії з чемпіонством - обливаючи пивом (фото)

Після розгрому "Аугсбурга" з рахунком 3:0 у матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини, на "Альянц-Арені" пиво лилося рікою, пише ТСН.

Хоча українець Анатолій Тимощук знову провів гру на лаві запасних, але саме він став одним з ініціаторів та активних учасників обливання пивом керманича "Баварії" Юппа Хайнкеса.

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Як відомо, "Баварія" виграла чемпіонат Німеччини з національним рекордом - за 6 турів до його завершення.

25 травня на лондонському "Вемблі" команда Хайнкеса зустрінеться з дортмундською "Боруссією" у фіналі Ліги чемпіонів.

Пікантності ситуації додає те, що маючи шанс оформити "золотий хет-трик", Хайнкес покине "Баварію" з кінцем цього сезону, адже раніше, коли результати команди були не такі добрі, на його місце підписали уже колишнього керманича "Барселони" Пепе Гвардіолу.