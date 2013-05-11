Українська молодіжка провалила Євро-2013

У словацькому Злате Моравце завершився матч третього туру юнацького Євро-2013 для гравців не старше 17 років, в якому збірна України програла команді Хорватії - 1:2. Таким чином, українці не набрали жодного очка, посівши останнє місце в групі.

Як передає кореспондент УНІАН, українські юнаки, які потрапили у фінальний турнір Євро-2013 (компанію 8 найсильніших команд континенту), вже після другого туру групового етапу позбулися всіх шансів на медалі першості. Але перемога в сьогоднішньому матчі останнього туру з хорватами могла принести підопічним Олександра Головка третє місце в групі і путівку на чемпіонат світу в цій віковій категорії, який відбудеться восени.

Вже на 17-й хвилині Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі. Але, в самому кінці першого тайму Ален Халілович реалізував пенальті. А в другій половині гри, за дев'ять хвилин до фінального свистка, Роберт Мурічі забив переможний для хорватів гол - 2:1. Таким чином, українці посіли останнє місце в групі, програвши всі три матчі на Євро.

Як повідомляв УНІАН, до цього наша збірна програла командам Росії (0:3) та Італії (1:2).

У півфінал Євро від групи В вийшли команди Росії та Італії. З групи А в четвірку найсильніших потрапили збірні Словаччини та Швеції. Ці колективи і розіграють медалі турніру. На чемпіонат світу також потрапили команди Хорватії і Австрії, які зайняли треті місця в своїх групах.

Чемпіонат Європи триватиме до 17 травня.