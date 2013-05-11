Київське Динамо скоротило відставання від Металіста

На столичному НСК «Олімпійський» завершився матч 28-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське «Динамо» обіграло маріупольський «Іллічівець» - 1:0, і скоротило до трьох очок відставання від харківського «Металіста» у боротьбі за друге місце.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перед цією грою кияни відставали від «Металіста» на 6 балів і втрачати очки команді Олега Блохіна не можна було ні в жодному разі. Гра з середняком турнірної таблиці вийшла для «Динамо» дуже важкою, як і практично всі інші в цьому сезоні. Господарі поля почали матч мляво, а перший більш-менш небезпечний момент створили лише на 10-й хвилині. Разом з тим, киянам вдалося забити швидкий гол. Хоча, і в цьому епізоді не обійшлося без казусу. На 16-й хвилині гравці «Іллічівця» вибивали м'яч подалі від своїх воріт, але м'яч влучив у руку Лукману Аруні. Суддя не вгледів у цьому епізоді порушення правил, а гравець «Динамо», наблизившись до воріт суперника, точним ударом вразив дальній кут - 1:0.

Надалі кияни, якщо і атакували, то малими силами. Гравці, в основному, концентрувалися на грі в обороні. Але і в такій ситуації маріупольці знаходили можливості створювати небезпечні моменти. Втім, реалізація цих епізодів залишала бажати багато кращого. Вінцем невдалих спроб став нереалізований гостями пенальті на 50-й хвилині гри, після того як Євген Хачеріді порушив правила у штрафному майданчику.

У підсумку, динамівці здобули чергову дуже важку перемогу. В інших матчах дня полтавська «Ворскла» на своєму полі поступилася донецькому «Металургу» - 0:1, луцька «Волинь» програла київському «Арсеналу» - 1:3, а чемпіон України донецький «Шахтар» розгромив сімферопольську «Таврію» - 5: 0.

28-й тур УПЛ завершиться трьома матчами 12 травня.