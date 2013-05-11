«Українські отамани» програли фінал WSB

«Українські отамани» виграли другий матч у команди «Астана Арланса» - 3:2, але програли додатковий 11-й бій, який визначив чемпіона серії.

Як передає кореспондент УНІАН, два дні пройшли у впертій боротьбі найсильніших команд WSB, які виявилися гідні один одного.

Якщо в перший день фіналу господарі рингу здобули перемогу з мінімальним рахунком 3:2, то сьогодні українці взяли реванш з аналогічним рахунком, і доля титулу чемпіона серії вирішилася в додатковому 11-му бою.

Першими сьогодні на ринг вийшли Мирас Жакупов та Микола Буценко. І в цьому бою рішенням суддів сильнішим виявився спортсмен з Казахстану - 49:46, 48:47, 49:46. З урахуванням перемоги господарів рингу напередодні, це була вагома заявка на титул чемпіона. Проте, надалі події розвивалися явно не за сценарієм господарів рингу. Спочатку В'ячеслав Кислицин впевнено здолав легіонера астанинців Еріка Мартіна Донована, що підтвердили одноголоснив рішенням судді - 49:45, 49:45, 49:46.

Потім на ринг вийшли Дмитро Митрофанов і Костянтин Снігур. І тут перемога українця Д. Митрофанова, на думку суддів, була ще більш переконливою - 49:46, 49:46, 50:45. А в четвертому бою вечора Олександр Гвоздик нокаутував Ехсана Рузбахані в третьому раунді. Рахунок для господарів став критичним - 1:3. І в п'ятому заключному бою основних змагань судді зробили свій вклад в те, щоб вирівняти ситуацію. У бою Руслан Мурсатаєв - Ростислав Архипенко двоє з трьох рефері присудили досить спірну перемогу казахському спортсмену - 47:48, 49:46, 48:47.

У додатковому бою, який і визначив долю фіналу зійшлися Багдад Алімбеков та Олександр Ришкан. Тут судді вже не сумнівалися, одноголосно і з великою перевагою віддали перемогу казахстанців - 50:45, 50:45, 49:46.

Таким чином, у своєму дебютному сезоні в WSB, українська команда посіла друге місце в компанії найсильніших команд світу.