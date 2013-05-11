Українець завоював срібну медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби

Як повідомляє офіційний сайт змагань, Р. Бондарук вийшов у фінал у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета і показав там другий результат, набравши 29 балів. Переміг у цій дисципліні німець Крістіан Райтц (30 очок), третім призером став китаєць Лі Юехон (23).

Як повідомляв УНІАН, раніше срібло у Форт-Беннінг взяв ще один наш спортсмен Олег Омельчук, який завоював медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м.