Українець виграв перший етап легкоатлетичної Діамантової ліги

21:29, 10 травня 2013
Спорт
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Катарська Доха прийняла перший етап престижної серії легкоатлетичного комерційного турніру Діамантова ліга, де перемогу у стрибках у висоту завоював Богдан Бондаренко.

Богдан Бондаренко

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Б. Бондаренко, котрий минулого року зумів вийти у фінал Олімпійських ігор зі стрибків у висоту, вже на початку літнього сезону-2013 продемонстрував фантастичну форму. У Досі Бондаренко почав змагання з висоти 2,19 м і з легкістю її взяв. Так само легко і невимушено він реалізував спроби на висоті 2,24 і 2,27 м. З першої спроби він взяв і 2,30 метри. На той момент у секторі крім українця залишилися лише катарець Мутаз Есса Баршим та росіянин Олександр Шустов.

Баршим взяв 2,30 з другої спроби, а Шустову вони не підкорилися двічі. Одну спробу, яка у нього залишалася, він вирішив перенести на 2,33 – рекордну висоту змагань. Та ні росіянину, ні господареві змагань перелетіти планку на цій висоті не вдалося. Натомість Бондаренко у другій спробі з цим завданням упорався на відмінно, встановивши особистий рекорд.

Таким чином, українець виграв перший етап змагань, які цього сезону продовжуватимуться до вересня 2013 року.

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