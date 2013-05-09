Манчестер Юнайтед отримав нового тренера

На зміну легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед»Алексу Фергюсону, який протягом 27 років тренував один з найсильніших клубів Європи, в сезоні 2013/14 прийде Девід Мойєс.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, саме Алекс Фергюсон, оголошуючи про вихід з клубу, рекомендував собі в наступники Мойєса. Також повністю підтримав цю кандидатуру ще одна легенда манчестерського клубу Боббі Чарльтон.

Зазначимо, що кількома годинами раніше першими інформацію про перехід Д. Мойєса в «МЮ» побічно підтвердив його нинішній клуб «Евертон», де тренер працює останні 11 сезонів.

В офіційній заяві клубу говорилося про те, що тренер залишає свій пост заради роботи в манчестерському гранді. В «Евертоні» Д. Мойєс домігся певних успіхів. Зокрема, він вивів команду з більш ніж скромним бюджетом, в єврокубок - Лігу Європи.