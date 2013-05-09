Рейтинг ФІФА: Збірна України як і раніше випереджає Панаму

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) сьогодні опублікувала нову версію рейтингу національних збірних, в якому українська команда, як і раніше, розташовується на 37-му місці.

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, підопічні Михайла Фоменка, як і раніше, трохи випереджають збірну Панами, при цьому суттєво поступаючись Венесуелі.

У провідній десятці також змін не відбулося. Лідерство утримують іспанці, одразу за ними розташувалися команди Німеччини й Аргентини. Замикають п'ятірку кращих команд світу збірні Хорватії і Португалії.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць. Наступна версія списку кращих команд світу буде опублікована 6 червня.