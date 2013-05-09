Рейтинг ФІФА: Збірна України як і раніше випереджає Панаму
16:14, 09 травня 2013Спорт
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Збірна України зберегла свої позиції в рейтингу ФІФА.
ФІФА опублікувала рейтинг
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) сьогодні опублікувала нову версію рейтингу національних збірних, в якому українська команда, як і раніше, розташовується на 37-му місці.
Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, підопічні Михайла Фоменка, як і раніше, трохи випереджають збірну Панами, при цьому суттєво поступаючись Венесуелі.
У провідній десятці також змін не відбулося. Лідерство утримують іспанці, одразу за ними розташувалися команди Німеччини й Аргентини. Замикають п'ятірку кращих команд світу збірні Хорватії і Португалії.
Як повідомляв УНІАН, рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць. Наступна версія списку кращих команд світу буде опублікована 6 червня.
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