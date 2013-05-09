Львівські «Карпати» заплатять штраф за неонацизм уболівальників

Відповідне рішення прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, повідомляється на сайті ФФУ.

Таке покарання клуб нестиме за прояви фашизму та неонацизму з боку своїх вболівальників, що мали місце у матчі 26-го туру проти луганської «Зорі», йдеться в повідомленні.

Також львівські «Карпати» будуть змушені сплатити штраф у розмірі 150 тис. грн.