Юнацька збірна України програла другий матч Євро

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч у Нітрі більшу частину часу проходив з ігровою перевагою українців, які спочатку вважалися в цій парі аутсайдерами. А на 61-й хвилині логічний гол забив Бека Вачіберадзе - 1:0.

Після цього підопічні Олександра Головка відійшли в оборону, віддавши перевагу сконцентруватися на збереженні переваги, аніж на його збільшенні. І така тактика себе не виправдала. Масований штурм італійців дав свій результат на 75-й хвилині, коли в черговий раз помилилися українські захисники. М'яч у ворота нашої команди забив Вітторіо Паріджіні - 1:1. А вже в доданий арбітром час перемогу «Скуадрі адзуррі» приніс красивим ударом Маріо Пульезе - 1:2.

Таким чином, збірна України зазнала в Словаччині другої поразки поспіль (у першому турі був програний матч збірної Росії - 0:3) і посідає останнє місце в турнірній таблиці групи з промовистим «нулем» у графі очки. У півфінал підопічні А. Головка вже точно не потраплять, а от поборотися за третє місце в квартеті вони можуть. В останньому матчі українці зіграють зі збірною Хорватії, у якої на даний момент 2 бали. У разі перемоги збірна України випередить суперника і займе третє місце, що дасть їй можливість отримати путівку на чемпіонат світу серед гравців до 17 років, який пройде восени.